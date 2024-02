Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba a declarat sambata ca a discutat cu omologul sau chinez despre perspectivele de pace in razboiul de aproape doi ani al Ucrainei cu Rusia, ca parte a unei incercari de lunga durata de a consolida relatiile cu Beijingul, transmite Reuters. ”M-am intalnit…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, s-a intilnit cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi. Aceștia au discutat despre relațiile bilaterale și despre necesitatea stabilirii unei paci juste și durabile in Ucraina. Potrivit Ministerului ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba s-a intilnit cu omologul…

- Daca SUA doresc stabilitate in strimtoarea Taiwan, ar trebui sa respecte principiul "o singura China" și sa nu sprijine "independența Taiwanului". Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat acest lucru in timpul unei intilniri cu secretarul de stat american Anthony Blinken, in marja Conferinței…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut o evaluare foarte pozitiva a relațiilor țarii sale cu Rusia in timpul discursului sau de simbata, la Conferința de Securitate de la Munchen. El a spus ca acestea "se consolideaza in mod constant", ceea ce "ajuta la asigurarea stabilitații strategice in regiunea…

- Sefii diplomatiilor americana, Antony Blinken, si chineza, Wang Yi, si-au transmis reciproc o serie de avertismente, la intalnirea pe care au avut-o in ajun in Germania, pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen. Astfel, Wang l-a avertizat pe Blinken ca eforturile Washingtonului de "a reduce…

- Aflat la Munchen, unde ministrul Popșoi participa la cea de-a 60-a ediție a Conferinței de Securitate, oficialul moldovean a avut discuții productive cu ministrul afacerilor externe al Turciei, Hakan Fidan, ministrul afacerilor externe din Republica Macedonia de Nord, Bujar Osmani și ministra afacerilor…

- China solicita organizarea unei conferințe de pace cu participare larga pentru a stopa conflictul din Gaza. Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a cerut o conferința de pace și un calendar pentru implementarea unei soluții cu doua state, pe masura ce conflictul din Gaza a escaladat și Marea Roșie…

- Ministrul maghiar de externe și relații economice externe Peter Szijjarto și omologul sau ucrainean Dmitri Kuleba vor purta discuții, pe 29 ianuarie, pentru a pregati o intilnire intre premierul ungar Viktor Orban și președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Potrivit lui Szijjarto, negocierile sale…