- In acest weekend este marcata vernisarea unei expoziții – eveniment, organizata in excepționalul spațiu oferit de Institutul Cultural Roman, Accademia di Romania din Roma. Proiectul este realizat in cadrul parteneriatului Facultatii de Arte si Design Timisoara cu Asociatia si Revista bilingva Orizonturi…

- „Ținutul Buzaului”/„Buzau Land” parcurge, zilele acestea, ultima etapa inainte de a deveni Geoparc Global UNESCO, al doilea din țara noastra (dupa Țara Hațegului), recunoscut ca un teritoriu cu valori naturale și culturale de importanța internaționala. In data de 15 septembrie a.c., experții Organizației…

- Includerea Ansamblului Monumental ”Calea eroilor”, realizat la Targu Jiu de Constantin Brancuși, in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a fost amanata. Ansamblul monumental a fost asociat doar unui memorial de razboi, fara sa se țina seama și de valoarea sa artistica și de faptul ca autorul a fost unul…

- Romania aniverseaza marti 65 de ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), informeaza Historia. Cu acest prilej, au fost cercetate și selectate din patrimoniul Arhivelor Diplomatice ale Ministerului de Externe materiale foto-documentare,…

