Stiri pe aceeasi tema

- 23 de copii vulnerabili din satele Laslea (jud. Sibiu), Seleuș (jud. Mureș) și Valchid (jud. Sibiu) au facut progrese decisive pentru viitorul lor printr-o intervenție educaționala de alfabetizare adaptata la nevoile lor specifice, intre noiembrie 2022șiaugust 2023. Comunitațile din care provin copiii…

- Lucian Bode, secretarul general PNL, cere Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) șa-și faca treaba și sa aduca bani la buget, pentru ca nu e normal ca politicienii sa gaseasca solutii in acest sens, cand institutia poate sa colecteze miliarde de euro prin rolul pe care il are. Secretarul…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode si prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, exclud posibilitatea ruperii coalitiei formate de cele doua formatiuni. Intrebat daca PSD e dispus sa iasa de la guvernare si sa sustina organizarea de alegeri anticipate, Sorin Grindeanu a raspuns: ”Daca voiam sa…

- Prețurile mult prea mari in raport cu serviciile oferite i-au facut pe numeroși romani sa aleaga stațiunile din strainatate pentru aceasta vara. Turiștii s-au saturat sa fie puși sa plateasca in plus pentru servicii inventate de manageri și inca la prețuri de infarct. Așa de exemplu, o turista s-a plans…

- Plajele de pe litoralul romanesc arata jalnic dupa furtuna de joi: sunt pline de scoici și melci și se simte un ușor iz cadaveric, atrage atenția Asociația Pro Consumatori. Operatorii de plaja au obligația legala sa mențina curațenia in zona, iar Administrația Naționala Apele Romane sa preia resturile…

- Plajele de pe litoralul romanesc arata jalnic dupa furtuna de joi: sunt pline de scoici și melci și se simte un ușor iz cadaveric, atrage atenția Asociația Pro Consumatori. Operatorii de plaja au obligația legala sa mențina curațenia in zona, iar Administrația Naționala Apele Romane sa preia resturile…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut interventia de urgenta la un centru de ingrijire a persoanelor varstnice din judetul Mures, despre care spune ca are informații ca erau supuse unor „violente inadmisibile”. Premierul a aflat de situația de la Mureș, in urma informațiilor primite de la Centrul de Resurse…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a reacționat sambata dupa ce Mircea Costea, cumnatul sau, a fost dat in urmarire de catre Poliție, fiind condamnat definitiv la șase ani de inchisoare. „Fara excepție, deciziile judecatorești trebuie respectate și duse la indeplinire”, spune Geoana.…