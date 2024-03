O veste trista vine de la președintele Asociației Voluntari Fara Frontiere din Mureș, care a anunțat ca inca un roman a fost ucis pe frontul din Ucraina. Acesta a cazut in regiunea Harkov. Inca un roman a fost ucis in Ucraina! Ovidiu Anton Stoica, unul dintre romanii care s-au alaturat Legiunii Internaționale de Aparare Teritoriala a Ucrainei, compusa din voluntari straini, a murit in regiunea Harkov . Un alt roman a fost ucis pe frontul din Ucraina Cel care a facut anunțul trist a fost Petre Gabor, președintele Asociației Voluntari Fara Frontiere din Mureș. Acesta a scris pe Facebook despre pierderea…