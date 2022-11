Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au scazut miercuri cu 6%, la cel mai redus nivel din noiembrie 2020, dupa ce CEO-ul Elon Musk a dezvaluit vanzarea actiunilor in valoare de aproape 4 miliarde de dolari la compania de masini electrice. Titlurile au scazut cu 49% in acest an. Pana la inchiderea de marti, actiunile Tesla…

- Piata criptomonedelor a scazut puternic, marti, iar bitcoin a pierdut 10- din valoare, dupa un acord prin care platoforma de tranzactionare Binance va prelua FTX, pentru rezolvarea unei "crize de lichiditati" a acesteia, relateaza CNBC. Bitcoin a scazut marti cu 10-, la 18.705,02 dolari pe unitate,…

- Bitcoin a scazut marti cu 10%, la 18.705,02 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. Intre timp, ether scazut cu 14%, la 1.377,90 dolari pe unitate. Cele mai valoroase doua criptomonede in functie de capitalizarea pietei recuperasera initial din pierderi, dupa ce au atins cel mai redus nivel al sesiunii,…

- Bitcoin a scazut luni, pentru scurt timp, spre 18.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, pe masura ce investitorii au renuntat la activele de risc pe fondul asteptarilor privind ratele mai mari ale dobanzilor, transmite CNBC. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu aproximativ 5%, pentru a atinge un minim din timpul tranzactiilor de 18.276 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din 19 iunie. Ulterior, bitcoin a fost tranzactionat in declin cu 2,9%, la 19.166,00 dolari pe unitate. Bitcoin a scazut cu 7,2%…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a fost tranzactionata luni la circa 22.322,25 dolari pe unitate, conform datelor CoinDesk. Dupa ce a scazut miercuri sub 19.000 de dolari, la cel mai redus nivel atins din iunie, bitcoin a crescut de atunci cu aproximativ 17%. Acest lucru vine si pe fondul evolutiei…

- Averea cumulata neta a gospodariilor a scazut la 143.800 miliarde de dolari, la sfarsitul lunii iunie, de la 149.900 miliarde de dolari la sfarsitul lunii martie, inregistrand a doua reducere trimestriala consecutiva, arata datele Fed. Pana in iunie, averea cumulata a americanilor a scazut cu peste…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,27 dolari, sau cu 2,4%, la 92,83 dolari pe baril. Contractul a atins un minim al sesiunii de 92,51 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 18 februarie. Pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,31 dolari, sau cu 2,6%,…