Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui studiu recent, publicat de Washington Post, cele mai citate 25 de institutii de presa din Statele Unite si-au vazut interactiunea urmaritorilor scazand cu 75% pe Facebook in ultimii doi ani. Acelasi trend s-a constat si pe Instagram, desi scaderea nu este la fel de drastica – implicarea…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,11 dolari, sau cu 2,6%, la 84,03 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,16 dolari, sau cu 2,8%, la 79,72 dolari. Pretul petrolului Brent a incheiat ziua la cel mai ridicat nivel din 6 noiembrie.…

- Interesul a fost alimentat de investitorii care au dat bani pe produse cripto tranzactionate la vedere in SUA si de perspectiva ca ratele dobanzilor la nivel mondial sa scada. Ascensiunea meteorica a Bitcoin, de aproape 160% incepand din octombrie, din care 44% numai in februarie, marcheaza un contrast…

- Gordon Pointe ar putea sa devina cea mai costisitoare proprietate din SUA dupa ce a fost pusa in vanzare la un preț de aproximativ 295 de milioane de dolari. Situata in Florida, in prestigioasa zona Port Royal din stațiunea Naples, aceasta proprietate imensa a fost listata pentru vanzare la 7 februarie.…

- Analistii, care credeau deja ca tinta PS5 a Sony este prea inalta, au declarat pentru CNBC ca o problema mai mare pentru companie este reprezentata de marjele sale in scadere pentru afacerile sale cu jocuri. Sony a anuntat ca se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati de PS5 in anul fiscal care…

- Un barbat care a crezut ca a caștigat 340 de milioane de dolari da in judecata loteria din SUA. Reprezentanții companiei i-au spus ca este vorba despre o eroare și ca numerele nu sunt cele caștigatoare. Articolul Premiu inselator de 340 milioane de dolari, pentru un american. Epopeea banilor: cum i-a…

- Intr-un raspuns la intrebarile guvernamentale cu privire la procesele sale de tranzactionare, JPMorgan a spus ca anumite date de tranzactionare si comenzi prin unitatea sa de Corporate and Investment Bank nu au fost introduse in platformele sale de supraveghere a comertului. ”In timp ce lacunele identificate…

- O greseala administrativa – o virgula – este cea care costa fondul, unul dintre cele mai importante din lume, reprezentand 1,5% din capitalizarea bursiera mondiala. In februarie 2023, o greseala a fost comisa intr-un tabel Excel de calcul al unui indice financiar. Greseala a fost corectata imediat,…