- Peste 44 de locuințe, 39 beciuri și subsoluri, 120 curți, doua obiective economice, doua anexe gospodarești, o mașina, o fântâna și opt tronsoane de drum au fost afectate de ploile din ultimele zile și de scurgerile de pe versanți, potrivit IGSU. Inspectoratul General pentru Situații…

- Politia a confiscat peste 1,2 tone și 1.100 de litri de substante pentru protectia plantelor, in urma unei actiuni care a avut loc in Bucuresti si 18 judete.peste 40 de sanctiuni in valoare de aproape 100.000 de lei, informeaza Mediafax.Potrivit Politiei, in perioada 4 martie – 31 mai, Directia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi torențiale in Maramures și alte 26 de județe. Atenționarea de instabilitate atmosferica și precipitații este valabila incepand de sambata, de la ora 14, pana duminica, la ora 23. Meteorologii spun ca vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii anunta ca vremea se strica incepand de marti, de la ora 12.00, fiind valabila o informare de instabilitate atmosferica accentuata.Vor fi averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si caderi de grindina.De asemenea, de la ora 18.00, va…

- Hidrologii au emis un cod galben de inundatii pentru 19 bazine hidrografice, valabil de miercuri, de la ora 18.00, pana joi la ora 10.00. Se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri…

- Cod galben de inundatii in Romania. Hidrologii au emis o atentionare pentru urmatoarele 48 de ore, cu viituri rapide si depasiri ale cotelor de atentie pe mai multe rauri din tara. Astfel ca, in urma ploilor abundente se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe…

- Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalau este gazda celei de a VI-a ediții a Targului Firmelor de Exercițiu. Conform datelor furnizate de organizatori, la ediția din acest an a Targului, care se desfașoara in perioada 19-20 aprilir, participa 26 de firme de exercitiu din opt judete: Arad, Bihor,…

- Hidrologii au prelungit pana vineri, avertizarea cod galben de inundatii si au extins la 12 numarul bazinelor hidrografice afectate. Codul portocaliu pentru judetele Teleorman, Arges, Dambovita si Giurgiu este valabil pana miercuri, la ora 24.00. Potrivit hidrologilor se vor inregistrac ”scurgeri importante…