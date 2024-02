Bijuterii de negăsit. Pompieri acuzați de furt Acuzații grave la adresa unor pompieri din București, care ar fi furat mai multe bijuterii. Salvatorii sunt acuzați ca in urma unei intervenții de stingere a flacarilor, aceștia ar fi furat mai multe bijuterii. Totul a inceput in urma cu doi ani, cand pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un magazin din Sector 5 al Capitalei. La doi ani de la izbucnirea incendiului, au aparut mai multe plangeri potrivit carora pompierii ar fi furat mai multe bijuterii. Unii proprietari de magazine de bijuterii susțin ca in urma inventarului facut dupa ce pompierii au terminat intervenția,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

