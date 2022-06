Opt investitii din judetul Bihor – cresa, bazin de inot si baze sportive – sunt finantate de Ministerul Dezvoltarii, cu suma de circa 75,5 milioane de lei, a informat miercuri cabinetul ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila. In cursul zilei de miercuri au fost semnate contractele de executie a lucrarilor pentru cresa si baza sportiva de la Beius si pentru bazele sportive de la Santandrei, Dobresti si Tasad. Totodata vor fi demarate trei investitii noi: un bazin de inot didactic in Bors si cate o baza sportiva cu teren multifunctional in Biharia si Tauteu. In Dobresti si Tasad, comuna Dragesti,…