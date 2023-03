Biden a promulgat o lege ce va permite investigarea originilor pandemiei de COVID-19 Presedintele american Joe Biden a anuntat luni intr-un comunicat ca a promulgat o lege care permite declasificarea unor documente referitoare la originile pandemiei de COVID-19, aparuta in China, relateaza AFP. „Trebuie sa mergem pana la capatul lucrurilor in ce priveste originile pandemiei de COVID-19 pentru a ne asigura ca putem preveni mai bine viitoarele pandemii”, a declarat Joe Biden. „Administratia mea va declasifica si va publica cat mai multe informatii posibile”, respectand, insa, „securitatea nationala”, a promis presedintele Statelor Unite, conform agerpres.ro . Prezentat initial de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

