- Vanzarile de telefoane iPhone in China au scazut cu 24% in ritm anual in primele sase saptamani din 2024, potrivit firmei de cercetare de piata Counterpoint, in conditiile in care grupul american s-a confruntat cu o competitie intensa din partea rivalilor chinezi precum Huawei, transmite Reuters, informeaza…

- Cererea globala de petrol va creste cu 1,9 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, conform unei previziuni a companiei de cercetare energetica Wood Mackenzie, o prognoza apropiata de cea a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru 2024, transmite Reuters. In observatiile impartasite…

- In urma hotararii judecatorești, liderul de varf al Partidului Republican a jurat sa faca apel. Trump declara ca hotararea de a plati o amenda de 355 de milioane de dolari pentru frauda va distruge statul New York. Fiindca orice ar pați el personal este un atac direct asupra Americii. Trump a jurat…

- Anunturile viitoare au ca scop lansarea productiei de semiconductori avansati, care alimenteaza smartphone-uri, inteligenta artificiala si sisteme de arme, a scris WSJ, citand directori din industrie familiarizati cu negocierile. Directorii se asteapta ca unele anunturi sa vina inaintea discursului…

- Apple ofera discounturi surprinzatoare la telefoanele iPhone vandute in China, reducand preturile cu amanuntul cu 500 de yuani (70 de dolari), pe fondul sporirii concurentei pe cea mai mare piata globala de smartphone-uri, transmit agențiile Reuters și Agerpres.

- Taiwanul a anuntat sambata prezenta unor avioane si nave de razboi chineze in jurul insulei, inclusiv aparate traversand linia mediana sensibila a Stramtorii Taiwan, in timp ce Beijingul continua activitatile militare cu trei saptamani inainte de alegerile din insula, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Taiwanul…

- De peste un deceniu, China a incercat sa reduca dependenta de tehnologiile straine, solicitand firmelor afiliate la stat, cum ar fi bancile, sa treaca la software-ul local si promovand productia autohtona de cipuri semiconductoare. Mai multe firme de stat si departamente guvernamentale din cel putin…