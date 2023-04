Stiri pe aceeasi tema

- Politia canadiana a recuperat vineri opt cadavre, inclusiv cel al unui bebelus, gasite in raul St. Lawrence, in apropierea frontierei cu SUA. Victimele sunt membri a doua familii - una canadiano-romana, cealalta indiana - care au murit saptamana aceasta incercand sa intre ilegal in SUA, traversind raul…

