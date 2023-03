Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier local PSD a ajuns vineri seara la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Județean Cluj, cu o rana grava la cap. Anca Ciubancan susține ca ar fi fost batuta chiar in sediul PSD Cluj Napoca, organizația municipala, de alte trei femei, intre care Angela Sacaliș și Evelina Milea, președintele…

- Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova a anuntat, sambata, ca a confiscat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti in urma perchezitiilor efectuate la reprezentanti ai Partidului SOR (populist, prorus). Perchezițiile au fost facute in dosarul privind finantarea ilegala a acestei formatiuni…

- Parlamentarii din Georgia se cearta cu privire la o noua propunere de lege controversata care ar cere unor ONG-uri și organizații media sa se inregistreze ca „agenți de influența straina”. Parlamentarii georgieni s-au luat la bataie, luni, in timpul dezbaterilor dintr-o comisie parlamentara ce discuta…

- Andrei Medvedev, care se prezinta drept un dezertor din gruparea paramilitara rusa Wagner, va fi judecat in Norvegia, unde s-a refugiat, dupa ce a fost implicat intr-o incaierare la Oslo, a anuntat vineri Parchetul norvegian, informeaza AFP. Rusul de 26 de ani a fost arestat in noaptea de marti spre…

- O tanara in varsta de 21 de ani a fost transportata cu un elicopter SMURD la Unitatea de Primiri Urgente Oradea, dupa ce a suferit un accident cu ATV-ul in zona partiei de schi Vartop-Arieseni. „Salvamont Alba a intervenit, duminica, la un accident de ATV in zona partiei de schi Vartop-Arieseni, unde…