- Presedintele USR, Elena Lasconi, a fost aleasa sambata, la Congresul extraordinar al partidului, drept candidatul formatiunii politice la alegerile prezidentiale.Au fost inregistrate 531 de voturi 94,31 pentru candidatura Elenei Lasconi, potrivit Agerpres.Contracandidatii sai au obtinut: Octavian Berceanu…

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania au sambata, 29 iunie, o noua runda de alegeri. Dupa ce saptamana aceasta au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, drept președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi componența forului de conducere a gruparii (Biroul Național), precum…

- Ioana Theodoru Așa-zisul conflict iremediabil din interiorul coaliției de guvernare a escaladat de la ultimatumuri și amenințari cu remanierea la ironii lansate intre liderii Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca și la atacuri pe rețelele sociale, venite din eșalonul doi al celor doua formațiuni politice.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu conteaza daca alegerile prezidentiale au loc in septembrie, octombrie sau noiembrie, ceea ce conteaza este opinia romanilor. ”In ce priveste alegerile prezidentiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, ele pot avea loc in septembrie sau…

- Elena Lasconi considera ca Nicușor Dan este alegerea ideala pentru USR in cursa prezidențiala din acest an, avand in vedere succesul obținut de aceasta in alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Nicușor Dan o varianta de luat in calcul de USR pentru prezidențiale „El ar fi un excelent candidat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Eurodeputatul social-democrat Mihai Tudose nu exclude o alianta electorala intre PSD si PNL la alegerile prezidentiale, insa a punctat ca o decizie va fi luata de cele doua partide dupa alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie. „Este o posibilitate cu sanse mari de realizare. Dar repet, vedem…