VIDEO. Scene violente în Mamaia. Bătaie între adolescenți români și ucraineni Mai mulți adolescenți romani și ucraineni s-au batut pe o plaja din Mamaia. Momentul a fost filmat și postat pe rețele de socializare. Totul s-a petrecut in jurul orei 4.00-5.00 dimineața, dupa o noapte de petrecere. In imaginile postate pe rețelele de socializare se observa cum mai mulți tineri, in jur de 20, se lovesc […] The post VIDEO. Scene violente in Mamaia. Bataie intre adolescenți romani și ucraineni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

