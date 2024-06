Macron dizolvă Parlamentul francez și convoacă alegeri anticipate după rezultatul de la europarlamentare Președintele francez Emmanuel Macron a dizolvat duminica Parlamentul francez, in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in fața partidului de extrema dreapta Adunarea Naționala in alegerile europene. Primul tur al alegerilor va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea va avea loc pe 7 iulie. Franța este o republica prezidențiala, ceea ce ii […] The post Macron dizolva Parlamentul francez și convoaca alegeri anticipate dupa rezultatul de la europarlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

