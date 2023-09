Stiri pe aceeasi tema

- Un calugar roman in varsta de 35 de ani a fost arestat luni, in urma unor acuzații ca ar fi agresat un alt calugar din Belarus la manastirea sarba Hilandar de pe Muntele Athos, conform informațiilor publicate de publicația greceasca Kathimerini. Luni, un calugar roman in varsta de 35 de ani a fost acuzat…

- Un calugar roman a fost arestat luni in Grecia dupa o incaierare violenta. El este acuzat ca ar fi batut un calugar din Belarus. Incidentul a avut loc la manastirea sarba Hilandar de pe Muntele Athos, scrie Hotnews.ro. Calugarul roman, de 35 de ani, l-ar fi lovit pe calugarul din Belarus, de 52 de ani,…

- Un calugar roman in varsta de 35 de ani a fost acuzat luni de vatamare corporala grava dupa ce a batut un coleg de calugar, duminica seara, la Manastirea Sarba Hilandar, parte a comunitații monahale din Muntele Athos din nordul Greciei. Suspectul l-a lovit pe calugarul din Belarus, in varsta de 52 de…

- Un calugar roman in varsta de 35 de ani a fost acuzat de vatamare corporala grava, dupa ce a batut un coleg din Belarus, duminica seara, la Manastirea sarba Hilandar de pe Muntele Athos.

- Calugarul roman, in varsta de 35 de ani, de la Manastirea sarbeasca Hilandar din Muntele Athos a fost acuzat luni de vatamare corporala grava, relateaza publicația elena Kathimerini.Cel agresat este un calugar belarus, in varsta de 52 de ani, care a fost transportat la Spitalul Polygyros din nordul…

- Un roman a furat branza de 133 de euro, dintr-un magazin in Carrefour din Italia si l-a batut pe agentul de paza care l-a prins in flagrant. Romanul de 57 de ani a fost retinut in Italia, dupa ce a furat branza in valoare de 133 de euro si l-a batut pe paznicul care l-a […] The post Din seria ce mai…

- Un tanar roman a devenit erou in Italia, dupa ce, impreuna cu un italian, a salvat un batran de 82 de ani din apele involburate. Acesta se afla la aproximativ treizeci de metri de țarm, cand a inceput sa se zbata in apele involburate, in pofida faptului ca era un inotator experimentat. Alarma a fost…