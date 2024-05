Stiri pe aceeasi tema

- Romania va ceda Ucrainei un sistem Patriot doar daca va primi ceva in schimb, astfel incat capacitatea de aparare a Romaniei sa nu scada. Acest punct de vedere a fost reiterat, in ziua de 22 mai 2024, de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului, aflat in județul Brașov, a fost intrebat de jurnaliști…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis joi pe seful Administratiei Securitatii Statului (echivalentul Serviciului de protectie si paza), la doua zile dupa ce doi dintre membrii acesteia au fost acuzati de complot in vederea asasinarii presedintelui si a sefilor serviciilor de securitate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, referindu-se la candidatura lui Klaus Iohannis la sefia NATO, ca „de la ambitia personala si pana la a obtine aceasta functie este cale lunga”. „Nu a existat o competitie pe scena deschisa niciodata, asta este prima data cand se intampla. Probabil…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, 25 aprilie, ca planuieste sa efectueze o vizita in China in cursul lunii mai, o calatorie care va avea loc cel mai probabil dupa ceremonia de investitura programata pe 7 mai, in timp ce Occidentul este tot mai ingrijorat de parteneriatul din ce in ce mai…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan spune ca președintele PNL, Nicolae Ciuca, va fi „100%” președintele Romaniei. Intrebat, la Digi24, daca Ciolacu e mai bun pentru funcția de șef al statului decat președintele PSD, Marcel Ciolacu s-a aratat convins ca Ciuca e cel mai potrivit. „PNL va da președintele…

- Presedintele ASF, Alexandru Petrescu, a declarat ca, in urma discutiilor purtate cu reprezentantii Ministerului Finantelor, pretul politelor RCA urmeaza sa fi inghetat pana la sfarsitul lunii iunie 2024 la nivelul pretului din luna februarie 2023, potrivit Agerpres. El a fost intrebat despre prelungirea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat joi seara ca a aprobat numirea in calitate de ambasador al Ucrainei in Marea Britanie a fostului sef al armatei, generalul Valeri Zalujni, pe care l-a demis luna trecuta, informeaza news.ro. „Astazi, am aprobat candidatura de ambasador al tarii…

- Noul comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, efectueaza un audit al armatei pentru a determina sfera unei „rezerve interne” de trupe, a declarat președintele partidului parlamentar Servitorul Poporului, David Arakhamia aflat la guvernare, pe 22 februarie. Arakhamia a facut…