Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi, conform jurnaliștilor care citeaza Președenția coreeana. Avionul de lux cu care calatorește a revenit, miercuri, in capitala Coreei de Sud, dupa vizita de la Busan. Mai exact, comunicatul de la Cotroceni privind…

- "Vazand sondaje on house, adica facute de cei care participa, vad in ultima vreme o folosire intensa a sondajelor de opinie ca sa manipuleze votul, e o chestie fireasca pana la urma.In niciun caz nu e Sosoaca de talia lui Drula, lucrurile sunt mai complexe.Eu am ajuns in situația in care cand ma uit…

- Nu mai putin de 295 de judecatori si 166 de procurori au fost numiti astazi, 8 aprilie 2024, in functia de magistrati, in urma decretelor semnate de presedintele Klaus Iohannis. In total sunt peste 400 de noi magistrati, numiti in functie dupa ce au promovat concursul de admitere in magistratura organizat…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu respinge ideea de a-l vota pe liderul PSD Marcel Ciolacu la alegerile prezidentiale, spunand ca a votat mereu candidati de dreapta - chiar si in 2009, cand l-a preferat pe Traian Basescu, desi PNL l-a sustinut in turul doi pe candidatul PSD Mircea Geoana. Intrebata,…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis este criticat dur in presa franceza pentru candidatura sa la șefia NATO. Intr-o analiza ampla, Le Figaro spune ca Mark Rutte e favorit in timp ce candidatura lui Klaus Iohannis ”nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar in randul țarilor…

- Primarul Capitalei va fi Catalin Cirstoiu, pentru ca are in spate doua partide uriașe, afirma prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan. El afirma ca intr-o situație similara a fost Traian Basescu, cand a caștigat alegerile pentru PMB. „Primarul Capitalei va fi Catalin Cirstoiu, pentru ca are in spate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca ar locui, dupa incheierea mandatului intr-o vila de protocol pusa la dispozitie de RA-APPS si, daca da, ar accepta sa se mute in vila din bulevardul Aviatorilor 86, ca „este o preocupare electorala a unora, nu este o chestiune de actualitate”. „Eu…

- Președintele Klaus Iohannis a avut marți prima reacție dupa dezvaluirile privind vila de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, pe care RA-APPS o transforma in locuința unifamiliala, și despre care Recorder.ro a scris ca ar fi pregatita pentru șeful statului dupa ce iși va termina mandatul la…