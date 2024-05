Cupa Aradului la Ciclism restricționează circulația tramvaielor

Primăria Municipiului Arad și Compania de Transport Public anunță publicul călător că, în data de 25 mai 2024, în intervalul orar 14:00-19:00, se oprește circulația... The post Cupa Aradului la Ciclism restricționează circulația tramvaielor appeared first on Special Arad… [citeste mai departe]