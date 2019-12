Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu anunta pe contul sau de Instagram ca se va implica in alegerile locale si parlamentare, care vor avea loc anul viitor! Fiica fostului președinte a postat cateva fotografii de la petrecerea de Craciun organizata de cei de la Partidul Miscarea Populara Sector 1.Klaus Iohannis face…

- Viorica Dancila urmeaza sa-și anunțe colegii de partid, marți seara la Comitetul Executiv, ca va demisiona de la șefia PSD. Dancila va primi, in schimb, șefia PSD Teleorman și a organizației de femei.Traian Basescu a comentat ultimele evoluții din interiorul PSD și a declarat ca Dancila are…

- Liderii PNL Arad au fost inconjurați de tinerii din partid, dar nu numai. In momentul afisarii rezultatele sala a rasunat de urale. Mai apoi, liberalii au iesit in piața din fața Palatului Administrativ pentru a sarbatori in strada victoria lui Klaus Iohannis. “A fost o vitorie asteptata, scorul…

- Klaus Iohannis și PNL par sa fie siguri de victorie la prezidențiale! In curtea sediului central al PNL, șefii liberali au instalat o scena pe care se va ține discursul de la ora 21, prin care Klaus Iohannis iși va proclama o noua victorie, cea de-a doua. Liberalii au cumparat zeci de baxuri de sticle…

- Rugby REUSITA… Final de tur in Divizia Nationala de Seniori (DNS), cel de-al doilea esalon rugbystic al tarii. In ultima etapa din acest an, Rugby Club Barlad a jucat, pe teren propriu, impotriva celor de la RC Grivita Bucuresti. Partida s-a incheiat cu victoria barladenilor, scor 60-17. Ultima etapa…

- La ultimele trei runde de alegeri prezidențiale, in 2004, 2009 și 2014, votul romanilor de peste hotare a fost unul decisiv, ajutandu-l pe Traian Basescu sa obțina doua mandate și pe Klaus Iohannis sa fie ales președinte in 2014.Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITA…

- Zinedine Zidane, antrenorul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, s-a aratat multumit de victoria obtinuta de madrileni la Istanbul, in fata lui Galatasaray (1-0), in Grupa A a Ligii Campionilor. "Aceasta victorie ne-a facut bine, ea este normala. Suntem multumiti de aceasta victorie, care este meritata…

- 'Avem un premier desemnat fara termen, in persoana domnului Orban. Este o situație de nedescris cu un Guvern interimar, care nici nu poate sa plece, nu poate sa faca nici macar bugetul pe anul viitor. De acest fapt va fi vinovat domnul președinte pentru ca și-a asumat victoria. A vrut o Romanie fara…