Decarul formației FCU Craiova, Juan Bauza, marcatorul unui gol superb in victoria cu Dinamo, scor 2-1, in Banie, a afirmat ca nu a intenționat sa inscrie cu calcaiul, dar ca așa l-a „dus“ faza. „Nu mi aduc aminte foarte multe despre gol. M-am trezit acolo in fața porții și am finalizat cu calcaiul. Nu am vrut intenționat sa finalizez așa. Pur și simplu mi-a ramas mingea undeva in spate și mi s-a parut cea mai rapida opțiune. Eu prefer sa-i fac pe ceilalți colegi ai mei sa marcheze. Era foarte important pentru noi sa caștigam, pentru ca a fost un derbi și pentru ca veneam dupa doua infrangeri.…