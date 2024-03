Baschet: CSM Constanta, optiune serioasa pentru Final 8, dupa victoria de senzatie cu CSM Corona Brasov (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa din 2024 in Liga a 3 a de fotbal, runda a 16 a, a adus, in seria a treia, duelul judetului Constanta, Axiopolis Cernavoda ndash; Gloria Baneasa.Partida s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 1 0, gratie golului marcat de Antonio Nita.In urma acestui succes, Gloria Baneasa acumuleaza 19…

- In cea de a treia etapa din Top 10 Liga Nationala de baschet, echipa masculina CSM Constanta a avut parte de un meci greu pe terenul echipei ilfovene CSO Voluntari, oaspetii cedand cu scorul de 76 87 la pauza 41 54 . Diferenta s a facut practic in primul sfert, castigat de gazde la 14 puncte. Echipa…

- Al doilea meci, a doua victorie in Top 10 Liga Nationala Getica lsquo;95 pentru baschetbalistii de la CSM Constanta, intr o atmosfera incendiara pe litoral, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta CSM Constanta s a duelat cu Rapid Bucuresti, impunandu se cu 81 70 46 32 la pauza . Pe sferturi,…

- Clubul Sportiv Municipal Constanta a inregistrat la capatul saptamanii trecute noi performante notabile in ligile nationale in care evolueaza. In primul rand vorbim despre echipa de baschet masculin care a obtinut o victorie importanta.Baschetbaliștii antrenați de Dan Fleșeriu și Valentin Boian au caștigat…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a debutat cu dreptul in faza a doua a Ligii Nationale grupa 1 10 , inregistrand o victorie categorica, la 46 de puncte, in duelul de pe teren propriu cu Dinamo Bucuresti.Baschetbalistii antrenati de Dan Fleseriu si Valentin Boian au castigat cu 98 52 47 22 ,…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a sustinut ultimul meci din prima parte a campionatului, intalnind pe teren propriu FC Arges Pitesti. Confruntarea s a incheiat cu succesul oaspetilor, scor 72 68 40 32 , invingatoarea fiind decisa abia pe final. Un nou meci in Sala Sporturilor, un nou spectacol…

- Ieri, 30 decembrie 2023, in Sala Sporturilor, CSM Constanta a disputat ultimul meci al anului in Liga Nationala de Baschet masculin. Adversara i a fost CSU Sibiu, pe care a reusit sa o invinga cu 89 ndash; 87. CSM Constanta a avut un avantaj de 2 puncte la pauza, anuntandu se un meci extrem de disputat.…

- In etapa a 13 a a Ligii Nationale de baschet, grupa B, CSM Constanta a jucat pe teren propriu cu CS Valcea 1924 Invingatori in runda trecuta, la Focsani, jucatorii de pe litoral, antrenati de Dan Fleseriu, aveau un moral foarte bun si vizau revansa pentru meciul cedat in tur, la Ramnicu Valcea. CSM…