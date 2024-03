Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au fost prinși furand cosmetice dintr-un magazin din Seattle. Polițiștii americani au percheziționat mașina și casa suspecților care sunt banuiți ca fac parte dintr-un grup organizat specializat in furturi, gasind produse de machiaj și cosmetice care valorau zeci de mii de dolari.Incidentul…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din comuna doljeana Sopot a fost arestat preventiv, dupa ce a furat in doua randuri dintr-o scoala aflata in renovare, dar si dintr-o locuinta, informeaza News.ro.Prima spargere a fost data in noaptea de 08 spre 09 februarie in locuinta unei vecine. Potrivit politistilor,…

- Un polițist din Baia de Arama - Mehedinți, recent arestat preventiv pentru corupție, a fost și in trecut in mijlocul unui scandal, fiind suspectat ca s-a folosit de funcția pe care o deținea.

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Ciclova Romana, a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 de zile, de Judecatoria Oravița, pentru ca și-a agresat fizic fiica in varsta de doi ani, in locuința acestora. Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Oravița au fost sesizați joi seara, de o femeie care a reclamat…

- Polițiștii orașului Sebiș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahonț, au documentat activitatea infracționala a doi barbați din Gurahonț, de 37 și 30 de ani, banuiți de cinci fapte de furt calificat. Pagubele se ridica la 20.000 de euro. „Din cercetari, a reieșit ca in perioada 20…

- Vineri, 22 decembrie, polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au reținut un barbat de 40 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat in forma continuata și tentativa la furt calificat. In fapt, potrivit IPJ Cluj, din investigații a reieșit ca in perioada…

- In noaptea de 15 spre 15 decembrie, un barbat a intrat in casa peste o femeie din Felnac, a batut-o și i-a furat banii. Barbatul a fost prins și arestat. „La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 09.30, polițiștii Secției 1 Rurala Arad au fost sesizați despre faptul ca, in noaptea de 14/15 […] The…