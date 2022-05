Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi a tinut pe 24 mai un eveniment oficial, in cadrul caruia a prezentat o noua bratara de fitness, Mi Band 7. Succesorul lui Mi Band 6 creste diagonala ecranului la 1.62 inch, de la 1.56 inch si aduce o autonomie generoasa, plus multe functii legate de sanatate si sport. Xiaomi Band 7 va sosi in…

- Xiaomi Mi Band 7 e gata sa scrie un nou capitol in istoria segmentului purtabile, iar azi aflam ca va fi anuntata pe 24 mai. De la Mi Band 4 incoace nimeni nu a mai putut nega faptul ca aceste produse sunt hituri uriase pentru Xiaomi. Putine bratari de fitness au devenint sinonime cu segmentul in acest…

- Huawei a anuntat o sumedenie de produse in ultima saptamana, asta la nivel local si european, dar am avut o surpriza si international: a debutat Huawei Watch Fit 2. Urmasul bratarii de fitness care a fost hit acum 2 ani promite sa faca senzatie, cu un ecran AMOLED de 1.74 inch. Acest smartwatch vine…

- In luna aprilie a acestui an, americanii de la Lucid Motors au anunțat ca sedanul electric Lucid Air va fi disponibil in Europa, incepand din vara. Acum a venit momentul sa aflam mai multe detalii despre disponibilitatea acestui model care va fi oferit in doua versiuni: Dream Edition Performance și…

- Pe langa ceasul Huawei Watch GT 3 Pro , Huawei a lansat in ultima saptamana si o bratara de fitness cu ecran AMOLED, o sumedenie de watch face-uri si autonomie generoasa. E vorba despre Huawei Band 7, care vine dupa un Band 6 foarte cautat si bine vandut in Romania. Primul Huawei Band debuta in 2016…

- Garmin nu anunta doar ceasuri de fitness pentru temerari si joggeri, ci si bratari de fitness ceva mai accesibile. Pe 21 aprilie a dezvaluit o bratara de fitness numita vivosmart 5, care vine cu un design rotunjit si un ecran OLED cu 66% mai mare decat al predecesorului. Ecranul masoara 0.41 inch pe…

- OnePlus nu a prezentat doar varianta globala de OnePlus 10 Pro in ultima saptamana, ci si o pereche de casti. E vorba despre OnePlus Bullets Wireless Z2, care vin cu design neckband si propun 30 de ore de autonomie. Seria Bullets de la OnePlus continua sa se extinda. Aceasta gama include atat casti…

- OPPO a prezentat seria de telefoane Find X5 in aceasta saptamana, dar si tableta OPPO Pad . A sosit si o pereche de casti, OPPO Enco X2, care mizeaza pe autonomia generoasa, de 40 de ore, dar si o variate de functii inteligente. Castile vin pe alb sau negru, au toc oval si un design in stil AirPods…