Silvestru Șoșoacă, audiat la secția de poliție, în timp ce judecătorii l-au scăpat de ordinul de protecție Instanta s-a pronuntat in cazul lui Silvestru Șoșoaca. Urmare a acestei decizii, soțul senatoarei trebuia sa scape de ordinul de protecție și de brațara de monitorizare.In toate aceste zile cat a fost valabil de acest ordin, Silvestru Șoșoaca nu a avut voie sa se apropie de locuința, de locul de munca a senatoarei, dar nici de școala unde invața fetița celor doi soți.Cu toatre acestea, poliția a fost semnalata cu privire la o incalcare a acestui ordin. Cu puțin timp de pronunțarea deciziei judecatorilor, polițiștii s-au deplasat la locul unde se afla Silvestru Șoșoaca și l-au condus la secția… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

