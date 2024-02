Scandalul dintre Anița Condescu și inca soțul ei nu pare a se termina prea curand. Știm ca fiica fostului președinte al clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu, se judeca de mai mult timp cu cel alaturi de care are un copil, considerat un influent afacerist. In urma cu cateva ore, dupa ce i s-a spus ca trebuie sa poarte brațara electronica de monitorizare, Anița Condescu a refuzat acest lucru, astfel ca i s-a tocmit dosar penal. Iata in grija cui se afla baiatul sau acum!