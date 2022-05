Stiri pe aceeasi tema

Rolul dolarului si al euro ca valute globale ar urma sa scada, deoarece bancile centrale isi regandesc strategiile, dupa ce Occidentul a inghetat rezervele rusesti, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, sugerand ca ar putea lua in considerare impunerea unor rate negative la depozitele in dolari

Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell.

- Banca Centrala a Rusiei permite cetațenilor sa cumpere valuta, dupa ce luna trecuta a introdus mai multe restricții pentru a menține cursul rublei cat de cat stabil. Rușii pot scoate numerar doar in limita a 10 mii de dolari.

Valul fara precedent de expulzari ale diplomaților ruși din capitalele europene, aproape 400 la numar, nu este doar o decizie simbolica și reversibila ca raspuns la crimele de razboi de care Rusia este acuzata in Ucraina, scrie The Guardian . Masurile fac parte dintr-o lupta de lunga durata a Europei

Masura, luata luni seara, impiedica Kremlinul sa plateasca detinatorilor datoriilor sale suverane cu rezervele de peste 600 de milioane de dolari detinute la institutiile financiare americane si are ca scop sa forteze Rusia fie sa-si foloseasca mai mult din propriile rezerve in dolari, fie sa accepte

Noua companii europene și americane de combustibili fosili au platit Rusiei impozite și taxe in valoare totala de 15,8 miliarde de dolari de cand Putin a anexat Crimeea in 2014, potrivit raportului unui grup de ONG-uri. Occidentul este criticat pentru ca nu a rupt legaturile din domeniul energiei cu

