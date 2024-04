Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava B737-800 din flota Tarom va purta numele marii gimnaste romane, deținatoarea celor cinci medalii de aur la Jocurile Olimpice, in 1976 și in 1980, și a recordului pentru prima nota de 10 din istoria gimnasticii, la Montreal, in 1976.„Ma bucur sa fac parte din acest proiect prin care pot fi alaturi…

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci”, un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat. „TAROM va purta sportivii romani la Jocurile Olimpice de…

- Aeronava cu numele „Nadia Comaneci” ii va duce pe sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris. Demersul reprezinta o premiera pentru Romania. Citește și: Oțelul Galați s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa un autogol in minutul 90 Compania TAROM anunța ca „a semnat, joi, acordul de utilizare…

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci", un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat.

- Aeronava cu numele „Nadia Comaneci” ii va duce pe sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris. Compania TAROM a semnat un acord de utilizare a numelui. Procedura reprezinta o premiera pentru Romania.

- Sportiva romana Mihaela-Valentina Cambei a cucerit doua medalii de argint si una de bronz la categoria 55 kg, marti, la Cupa Mondiala de haltere de la Phuket (Thailanda), competitie obligatorie de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Cambei, multipla campioana europeana, a obtinut argintul la…

- Alina Rotaru-Kottmann, una dintre speranțele delegației Romaniei pentru Jocurile Olimpice, s-a deschis intr-un interviu extins acordat Gazetei Sporturilor cu patru luni inainte de Paris. S-o cunoaștem indeaproape pe saritoarea in lungime care, la Mondialele de vara trecuta, aducea prima medalie tricolora…

- Sportivii ruși și belaruși nu vor defila la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, care vor avea loc la vara, a anunțat Comitetul Olimpic Internațional (CIO). Decizia a fost luata in contextul invaziei ruse din Ucraina, din februarie 2022. Cu toate acestea, sportivii din Rusia și…