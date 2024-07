Stiri pe aceeasi tema

- Sportul este un remediu pentru combaterea nu doar a problemelor de sanatate, ci, mai ales, a unora sociale, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, unde i-a primit pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris. „In vremurile pe care le traim,…

- Jocurile Olimpice debuteaza pe 26 iulie, iar printre romanii care intra in concurs pe 27 iulie sunt Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice en titre in proba de dublu vasle. Treizeci de zile au mai ramas pana la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Romania are pana acum…

- Sportivii romani Madalina Amaistroaie (tir cu arcul) si Alex Cret (judo) s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR). „Pentru a doua oara consecutiv, Madalina Amaistroaie va reprezenta Team Romania in competitiile de tir cu arcul de la Jocurile…

- Romania are pana in acest moment 86 de sportivi calificați pentru Jocurile Olimpice din aceasta vara, care vor avea loc la Paris.Echipa Romaniei are, in prezent, reprezentanți in probele de inot, atletism, canotaj, kaiac-canoe, box, polo, gimnastica artistica, gimnastica ritmica, tenis de masa, yachting,…

- Atletismul ofera un ultimul sportiv din Team Romania calificat la Jocurile Olimpice din acest an: Stella Rutto.Sportiva romana de origine kenyana Stella Rutto s-a clasat pe locul al patrulea in finala probei de 3.000 metri obstacole, duminica seara, la Campionatele Europene de atletism de la Roma.Avem…

- Dupa munca și rasplata! Annaliese Dragan, singura sportiva care va reprezenta gimnastica ritmica romaneasca la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit cadoul dorit. „Este mașina visurilor mele. Este o mașina foarte frumoasa și m-am bucurat foarte tare, mai mult de faptul ca pot sa conduc, mie imi place…

- Irina Begu s-a calificat in turul trei de la Roland Garros și forțeaza contra Varvarei Gracheva calificarea in a doua saptamana de la Paris. Sportiva noastra are parte de o susținere aparte la Grand Slamul de la Porte d'Auteuil, cațelul sau fiind pentru prima data la un turneu de tenis alatruri de ea.…

- Romania a ramas fara un ciclist cotat cu șanse la medalii la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). Din pacate, aceasta poveste denota o lipsa crasa de responsabilitate și educație.