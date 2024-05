Incident aviatic cu un avion Tarom. Aeronava s-a întors pe aeroportul din Paris! Un zbor TAROM care circula pe ruta Paris – Bucuresti a avut probleme, vineri seara, dupa ce aeronava a lovit pasari la decolare si a revenit pe aeroportul Charles de Gaulle. Dupa un sfert de ora de la decolare, pasagerii au fost anuntati ca avionul va reveni la sol, dupa ce unul dintre cele doua […] The post Incident aviatic cu un avion Tarom. Aeronava s-a intors pe aeroportul din Paris! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- ”Pilotii Boeingului 737-800NG TAROM care opera in seara zilei de 24 mai 2024 zborul RO384 Paris – Bucuresti au decis sa revina pe aeroportul de origine imediat dupa decolare. Motivul? Problema tehnica la unul dintre motoare, cauzata de un impact cu pasari”, a transmis, sambata, BoardingPass. TAROM nu…

- Un zbor TAROM care circula pe ruta Paris – Bucuresti a avut probleme, vineri seara, dupa ce aeronava a lovit pasari la decolare si a revenit pe aeroportul Charles de Gaulle, potrivit BoardingPass.ro, site specializat in stiri din aviatie.

