Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor TAROM care circula pe ruta Paris – Bucuresti a avut probleme, vineri seara, dupa ce aeronava a lovit pasari la decolare si a revenit pe aeroportul Charles de Gaulle, potrivit BoardingPass.ro, site specializat in stiri din aviatie.

- Aeronava, care decolase de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, a informat turnul de control de pe aeroportul din Istanbul ca trenul de aterizare nu se deschide si a aterizat cu indrumare din partea turnului, a precizat ministerul in comunicatul sau. Echipele de salvare si de stingere a incendiilor…

- Multe vehicule de urgența au fost pregatite la Aeroportul din Frankfurt pentru a-i primi pe cei 70 de pasageri care s-au simțit rau in zbor. Motivul: Zborul DE2315 cu Condor din Mauritius spre Frankfurt. In timpul zborului, 70 din 290 de pasageri au raportat brusc simptome precum greața și varsaturi,…

- Incidentul a avut loc in noaptea de 24 spre 25 martie, cand avionul TAROM Boeing 737-800NG trebuia sa zboare de la București catre Chișinau, relateaza BoardingPass, site specializat in știri din domeniul aviației.UPDATE ora 10.01: TAROM a confirmat, luni dimineața, printr-un comunicat, faptul ca aeronava…

- Cursa TAROM Bucuresti - Chisinau din seara zilei de 24 martie a inregistrat o intarziere de peste trei ore, din motive tehnice, dupa ce aeronava a fost lovita de fulger, la decolare, a informat luni compania aeriana.

- Pilotii unui avion TAROM care zbura pe ruta Bucuresti-Chisinau au decis sa revina azi noapte pe aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni). Zborul RO209 s-a intors dupa decolare pe aeroportul din Bucuresti, dupa ce ar fi fost lovit de un fulger. Conform datelor de pe site-urile de urmarire a zborurilor, avionul,…

- Cursa cu ceva emoții pentru pasagerii unei aeronave care decolase de pe aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni), cu destinația Chișinau. Avionul a facut cale-ntoarsa, duminica seara tarziu, dupa ce ar fi fost lovit de un fulger. Un avion TAROM a revenit pe aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni), dupa ce ar…

- In august 1958, Charles de Gaulle a pornit intr-un turneu in coloniile franceze din Africa Subsahariana. Scopul sau era sa le prezinte un plan de alaturare a Franței intr-un nou tip de „comunitate”. Parisul urma sa controleze in continuare ceea ce numea „servicii de stat”, care includeau apararea, problemele…