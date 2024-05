Alarmă de vărsături pe zborul Condor către Frankfurt. 70 de pasageri s-au îmbolnăvit Multe vehicule de urgența au fost pregatite la Aeroportul din Frankfurt pentru a-i primi pe cei 70 de pasageri care s-au simțit rau in zbor. Motivul: Zborul DE2315 cu Condor din Mauritius spre Frankfurt. In timpul zborului, 70 din 290 de pasageri au raportat brusc simptome precum greața și varsaturi, potrivit Bild .Dupa ce a aterizat la Frankfurt in jurul orei 17:33, avionul a fost intampinat de un mare contingent de servicii de urgența. A fost solicitat chiar ajutor din oraș și din districtul Gros-Gerau (Hesse). Avionul a fost intampinat la aeroport de multe vehicule de urgența O purtatoare de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

