- In luna iunie, naționala Romaniei va disputa doua jocuri de verificare, inainte de Campionatul European de Fotbal. Adversarii tricolorilor vor fi Bulgaria și Liechtenstein, iar ambele meciuri vor avea loc la București. Romania – Bulgaria se joaca pe 4 iunie, de la ora 21:30. Trei zile mai tarziu are…

- Cele mai bune șase echipe de volei, cadete, din Romania iși dau intalnire la Blaj. Turneul final al Campionatului Național U17 La Blaj va avea loc turneul final de volei al Campionatului Național U17. Evenimentul va avea loc in perioada 8-12 mai 2024, la Alba Blaj Arena și este organizat de CSM Volei…

- Echipa de handbal junioare II de la CSM Olimpia Satu Mare a caștigat derby-ul Grupei „Valoare 4” din cadrul Campionatului Național. Fetele antrenate de Ciprian Marieș s-au impus la Sannicolau Mare, in fața echipei locale, scor 37–31, și au urcat pe poziția a 2-a in clasamentul seriei. A fost un start…

- Echipa de handbal feminin de la CSM Olimpia Satu Mare a obținut o victorie categorica in fața ultimei clasate din serie, LPS Banatul Timișoara, in etapa a 3-a al Campionatului Național juniori II, Grupa Valoare, scor 36–22. Elevele antrenorului Ciprian Marieș au ieșit hotarate pe teren, și nu le-au…

- Echipa de handbal feminin de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a inceput cu stangul aventura in Grupa Valoare a campionatului junioarelor II. Elevele antrenorului Ciprian Marieș au intalnit duminica in Sala de Sport LPS-Ecaterina Both formația Unirea Sannicolau Mare, echipa de pe locul 2…

- Echipa de handbal junioare II de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare va disputa duminica, 10 martie, ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat al Campionatului Național. Elevele antrenorului Ciprian Marieș sunt deja calificate in Grupa Valoare, insa partida impotriva celor de la CS…

- In weekendul 23 și 25 februarie 2024, a avut loc in municipiul Cosntanța, turneul de juniori „Break Tennis”, de nivel GOLD, competiție in cadrul Campionatului Național „Tennis 10”, eveniment la care au participat peste 50 sportivi cu varste cuprinse intre 7-14 ani, din Romania, Replubica Moldova, Ucraina…

- Romania este cu ambele echipe in faza optimilor la Campionatele Mondiale de tenis de masa. Atat la masculin, cat și la feminin, Romania mai are nevoie doar de o victorie pentru a obține și calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. LIVE. ...