Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu iar la sensul giratoriu din Calea Șagului ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 30 de ani,…

- Accident soldat cu o victima in Dumbravita, unde o soferita in varsta de 42 de ani, la intersecția strazii Budapesta cu strada Conac intrat in coliziune cu un motociclu, condus de un tanar in varsta de 16 ani. „In urma impactului a rezultat o victima, respectiv tanarul in varsta de 16 ani, care a fost…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus o autoutilitara pe Calea Șagului dinspre Șag spre Timișoara, iar la un moment dat a efectuat viraj la stanga neacordand prioritate de trecere unui autovehicul care venea din sensul opus de mers, condus de o femeie, in varsta de 34 de ani, care pentru a evita…

- Un barbat, in varsta de 40 de ani, a condus un autoturism pe strada Liniștei, iar la intersecție cu Calea Sever Bocu a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 60 de ani. In urma impactului, autoturismul condus de femeie, a fost proiectat pe trotuar și a acroșat 2 pietoni(…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Constantin Brancoveanu dinspre bulevardul Liviu Rebreanu, iar la un moment dat la intersecție cu strada Enea, ar fi surprins și accidentat un tanar in varsta de 25 de ani, care a traversat strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta.…

- Un accident cu cinci mașini implicate a avut loc, miercuri dimineața, pe un bulevard extrem de circulat din Timișoara, relateaza Timiș Online . Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs dupa ce o femeie, in varsta de 31 de ani, care conducea un autoturism pe strada Samuil Micu, iar la intersecția…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…