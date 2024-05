Stiri pe aceeasi tema

- Germanul Alexander Zverev a castigat pentru a doua oara in cariera turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dupa ce l-a invins in finala pe chilianul Nicolas Jarry, in doua seturi, scor 6-4, 7-5. Zverev a obtinut al 22-lea titlu din cariera si primul de categoria Masters 1.000 dupa aproape trei ani, cu…

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 5 mondial, a castigat pentru a doua oara in cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, in finala caruia l-a invins in doua seturi, 6-4, 7-5, pe chilianul Nicolas Jarry, duminica la Foro Italico. Zverev, campionul…

- Tenismanul chilian Nicolas Jarry s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, dupa ce l-a invins in trei seturi, 6/3, 6-7 (3/7), 6-3, pe americanul Tommy Paul, vineri, in penultimul act al acestei competitii. Jarry, numarul 24 mondial,…

- Jucatorul german de tenis Alexander Zverev (5 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, dupa ce l-a invins vineri in semifinale pe chilianul Alejandro Tabilo (32 ATP, favorit nr. 29) in trei seturi, 1-6, 7-6 (7/4),…

- Doar un set și jumatate a rezistat Simona Halep la Trofeul Clarins, sportiva de 32 de ani fiind nevoita sa se retraga din cauza unor probleme la genunchiul stang. Tot miercuri, Tennis Channel a publicat un interviu in care fosta lidera mondiala a vorbit despre cat de important este verdictul dat de…

- Americanul Ben Shelton, in varsta de 21 de ani, a castigat duminica turneul ATP 250 de la Houston, impunandu-se in finala in fata conationalului sau Frances Tiafoe (7-5, 4-6, 6-3). Este vorba de al doilea sau titlu, primul pe zgura, potrivit news.ro

- Iga Swiatek, numarul 1 mondial, a caștigat al doilea titlu la BNP Paribas Open, duminica, la Indian Wells, invingand-o pe Maria Sakkari cu scorul final de 6-4, 6-0. Poloneza a caștigat ultimele opt game-uri din meciul care a durat doar 68 de minute.

- Jucatoarea chineza de tenis Yue Yuan a cucerit primul sau titlu WTA. Aceasta s-a impus la turneul de la Austin (SUA), dotat cu premii totale de 267.082 dolari, dupa ce a reusit sa o invinga in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe compatrioata sa Wang Xiyu, in finala sustinuta duminica. Yue Yuan are 25 de…