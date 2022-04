Stiri pe aceeasi tema

- Meta a raportat un profit pe actiune de 2,72 dolari, mai mare decat cei 2,56 dolari asteptati de analisti. Cu toate acestea, veniturile au fost de 27,91 miliarde de dolari, mai mici decat estimarile. Actiunile Meta au crescut joi cu 15%, dar sunt totusi cu aproximativ 40% sub nivel de la inceputul anului…

- Președintele Joe Biden va cere Congresului un proiect de lege de finanțare suplimentara de 33 de miliarde de dolari, menit sa sprijine Ucraina in urmatoarele cateva luni, in timp ce razboiul declanșat de Rusia intra intr-o noua faza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul ucrainean de finante, Serhii Marcenko, a cerut ajutor financiar international imediat in valoare de miliarde de dolari pentru ca Ucraina sa poata supravietui in urma deficitului bugetar semnificativ creat dupa invazia rusa, scrie marti publicatia Financial Times, citata de agentia EFE,…

- Senatul SUA a aprobat cu o majoritate covarșitoare un pachet de ajutoare de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina, trimițand proiectul de lege la Casa Alba pentru a fi semnat de președintele Biden, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Averea neta a lui Mark Zuckerberg a scazut joi cu 29 de miliarde de dolari, in conditiile in care actiunile Meta Platforms au marcat o scadere record intr-o singura zi, in urma unor previziuni dezamagitoare privind castigurile companiei, care au zguduit sectorul tehnologic global, transmite Reuters.…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s a redus joi, 3 februarie, cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr o singura zi, transmite Bloomberg.Joi in jurul…

- Actiunile Facebook au scazut cu aproximativ 20% dupa ce compania americana a anuntat o crestere a reclamelor sub asteptari si ca, pentru prima oara, a pierdut utilizatori. In ultimul trimestru, Facebook a avut 1,929 miliarde de utilizatori, in scadere de le 1,93 miliarde de utilizatori in trimestrul…