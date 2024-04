New York se menține ferm pe podiumul orașelor cu cei mai mulți miliardari din lume, conform ultimului raport Forbes. Cu un impresionant numar total de 101 miliardari, orașul giganților financiari deține o avere neta combinata de 616,8 miliarde USD. Capitala miliardarilor este urmata in clasament de alte cinci orașe. Iata care sunt acestea! New York, capitala miliardarilor Primul loc in clasament este ocupat de orașul New York. In total, aici locuiesc 101 miliardari, a caror avere neta totala este de 616,8 miliarde USD. Cel mai bogat rezident este Michael Bloomberg care are o avere de 94,5 miliarde…