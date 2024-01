Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu o lipsa acuta de meseriași, ceea ce face ca in prezent unele servicii sa fie platite foarte bine, dat fiind oferta redusa de specialiști in piața. La mare cautare, acum, sunt, in trend cu tendințele de dezvoltare a pieței locale, meserii precum instalatori de panouri solare,…

- Numarul prosumatorilor (n.n. – prosumatorii sunt persoanele fizice sau juridice care produc energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum, fara sa aiba drept activitate specifica producerea de energie) ajunsese, in octombrie 2023, la 101.605, cu o putere instalata de 1.298 MW, iar…

- Puterea instalata cumulata a panourilor fotovoltaice deținute de prosumatori la finalul lunii octombrie era de 1.300 de MW, iar ANRE arata ca, pana la finalul anului, se va ajunge la 1.500 de MW. Spre comparație, cele doua reactoare nucleare ale centralei de la Cernavoda au in total 1.400 de MW.

- Astazi, membrii Biroului Politic National al Partidului Național Liberal au decis cu unanimitate de voturi numirea deputatului George Cristian Tuta in funcția de președinte interimar al PNL Sector 1. Acesta preia conducerea organizației locale inlocuindu-l pe ministrul Sebastian Burduja, care a fost…

- In piața de energie, prosumatorii au fost imparțiți in doua categorii: cei de buna credința, care iși instaleaza panouri solare pe acoperiș pentru consumul propriu, și speculatorii, care iși pun panouri mult peste consumul propriu, cu scopul de a vinde energia și de a face din asta o afacere. Recent,…

- Dupa ce au decimat Clanul Caranilor, mascații au reținut un alt interlop celebru: constanțeanul Nuredin Beinur. Potrivit informațiilor noastre, printre cei ridicați de mascați este și mangaliotul Nuredin Beinur, „spaima litoralului“. Acesta inca este audiat de DIICOT, familia mangaliotului este la București,…

- A fost furtuna de cod rosu pe litoral, cea mai puternica inregistrata vreodata la malul marii. De la nord la sud litoralul e ravasit complet. Cel mai grav e in orasul Constanta, unde ciclonul a lovit cu toata forta: copaci cu radacina de doi metri au fost smulsi din pamant, zeci de cladiri au ramas…

- rețelele de distribuție depașise 96 mii in luna septembrie, iar puterea electrica instalata era de 1.226 MW. Acestea sunt datele la nivelul lunii septembrie, insa avand in vedere ca numarul racordarilor zilnice poate depași 200, cu siguranța, la ora actuala, avem peste 100.000 de prosumatori și o putere…