- Autoritațile din Paris sunt acuzate de diverse organizații non-guvernamentale ca pregatesc o „epurare sociala” inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. Asta ca urmare a deciziei de a-i muta pe oamenii strazi din capitala Franței in adaposturi temporare. Au mai ramas 113 zile pana la startul ediției…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in prima luna din 2024 cu 4,3 miliarde euro fata de nivelul de la finele anului trecut, la 173 miliarde euro, iar datoria administratiei publice a urcat la 80 miliarde euro, relateaza Ziarul Financiar.

- Un indicator ce masoara Nivelul datoriei mondiale arata ca aceasta a crescut in trimestrul patru din 2023 pana nivelul record de 313.000 miliarde de dolari, iar statele in curs de dezvoltare au inregistrat un nou varf al raportului datorie/PIB, se arata intr-un raport al Institutului International pentru…

- Oficiul pentru Statistica Nationala a remarcat ca finantele publice ale tarii au de obicei un excedent in ianuarie, spre deosebire de alte luni, pe masura ce vin incasarile din platile anuale de impozit pe venit autoevaluate. Venitul combinat autoevaluat si veniturile fiscale pentru castiguri de capital…

- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, care ar fi riscurile daca ar fi luate noi masuri fiscal bugetare si daca este posibil sa fie introduse in acest an. “Eu le citesc de la dumneavoastra din presa aproape zilnic, riscurile astea. Si dumneavoastra ma intrebati pe mine. Intrebati…

- Actiunile L’Oreal au scazut vineri cu peste 7%, inainte de a reduce usor pierderile, deoarece compania a raportat vanzari mai mici decat se astepta si a indicat o incetinire a cererii in Asia, transmite CNBC.Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul…

- PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critica in care se afla Romania in litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana, potrivit unui comunicat de presa.