- Guvernul Romaniei a emis deja primele declarații privind decizia așteptata in arbitrajul Gabriel Resources vs. Romania. Aceste declarații sunt asociate unor despagubiri estimate la 2 miliarde de dolari, pe care Romania ar trebui sa le plateasca companiei miniere. Se pare ca tribunalul arbitral a ajuns…

- „Cred ca v-ați obișnuit, eu cel puțin m-am obișnuit ca notele de plata sa-mi vina mie ca premier pentru toate tampeniile facute de alții. Ințeleg ca pana pe data de 10 va veni și o decizie definitiva in cazul Roșia Montana.Ieri, in ședinta de Guvern, am rugat toți colegii care dețin informatii și care…

- Catalin Gherzan: Romanii risca sa plateasca sume uriașe pentru catastrofele lasate in urma de USR și de miniștrii lui Cioloș La fel ca in cazul achizițiilor supradimensionate de vaccinuri COVID, romanii risca sa plateasca sume uriașe pentru catastrofele lasate in urma de USR și de miniștrii lui Cioloș,…

- Guvernul Romaniei se așteapta sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources, la Tribunalul Bancii Mondiale, pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat in ședința de Guvern de miercuri, 31 ianuarie 2024.

- Romania ar putea fi obligata sa plateasca cel puțin doua miliarde de dolari despagubire companiei Gabriel Resources in urma deciziei Tribunalului de Arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID), așteptata pe 10 februarie.…

- Romania se așteapta ca pe 10 februarie sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources țarii noastre pentru aurul de la Roșia Montana, dupa scandalul in care locația a fost introdusa in patrimoniul UNESCO.

