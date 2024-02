PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critica in care se afla Romania in litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana. Cetațenii romani trebuie sa știe acest lucru! Indiferent de decizia pe care o va comunica instanța internaționala pana la 10 februarie 2024, este […] The post Mihai Fifor: Romanii risca sa plateasca prejudicii de miliarde, din cauza deciziilor lui Cioloș, Orban și USR appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .