Procurorul general al Romaniei va fi judecat disciplinar de Secția pentru procurori a CSM, in urma sesizarii facute de Inspecția Judiciara pentru incalcarea Codului deontologic. Inspectia Judiciara il acuza pe procurorul general, Augustin Lazar, de incalcarea codului deontologic al magistratilor, dupa ce i-a numit pe parlamentarii din comisiile speciale „inculpati de rang inalt”. Raportul a The post Augustin Lazar, judecat disciplinar de CSM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .