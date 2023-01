Au sărbătorit Mica Unire jucând fotbal în centrul orașului! Fotbaliștii lui Adrian Mihalcea au schimbat pase chiar pe Strada Cuza Voda, domnitorul care la 24 ianuarie 1859 a unit Moldova cu Țara Romaneasca și care, imediat dupa unire – spun istoricii – a petrecut noaptea la Buzau. Romania sarbatorește astazi 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane realizata in 1859 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. In centrul orașului Buzau exista o strada care ii poarta numele. Chiar de ziua Micii Uniri, inainte de antrenament, 4 dintre baieții lui Adrian Mihalcea, Relu Stoian, Rareș Uțiu și juniorii Brancoveanu și Ivan au sarbatorit intr-un mod inedit: au incins… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

