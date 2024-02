Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid a postat un clip inedit pe contul oficial de TikTok. O imagine cu portarul Horațiu Moldovan (26 de ani) este insoțita de o melodie interpretata de Tzanca Uraganu. Clipul a strans peste 1.000 de comentarii in primele doua ore. Horațiu Moldovan inca nu a debutat sub comanda lui Diego Simeone,…

- Inainte de Inter - Atletico Madrid 1-0, Horațiu Moldovan (26 de ani) a salutat brigada de arbitri romani care a condus partida. Horațiu Moldovan inca așteapta sa debuteze la Atletico Madrid, echipa care i-a platit in ianuarie clauza de reziliere pentru a-l dezlega de Rapid. Portarul roman a fost rezerva…

- Tragerea la sorti a meciurilor care se vor disputa in cadrul semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal a avut loc vineri.Meciul-soc din aceasta faza a competitiei va fi cel dintre Atletico Madrid, echipa lui Horatiu Moldovan, si Athletic Bilbao. Meciul tur se va disputa la Madrid, in ziua de 7 februarie,…

- Fotbalistul italian Moise Kean, atacantul echipei Juventus Torino, este asteptat in capitala Spaniei la sfarsitul acestei saptamani, sau luni cel tarziu, pentru a se supune vizitei medicale, inainte de a deveni jucatorul formatiei Atletico Madrid pana la finalul acestui sezon, anunta mass-media italiana,…

- Rapid și Farul au batut palma pentru transferul portarului Marian Aioani (24 de ani), giuleștenii achitand 400.000 de euro campioanei, dar și un procent de 20% dintr-un viitor transfer. Bani din aceasta mutare vor primi și cei de la Chindia, formație de la care Aioani a ajuns la Farul Ramași fara Horațiu…

- Horațiu Moldovan (26 de ani) este aproape de un transfer de rasunet la Atletico Madrid. Portarul a aparat poarta Rapidului aseara, in fața lui FCU Craiova pentru ultima oara, inainte de plecarea in Spania. Deși s-a discutat inițial despre un interes din partea lui Betis, Moldovan va ajunge la Atletico…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, și-a pus mainile in cap, dupa golul marcat de Dragoș Albu (22 de ani) in poarta lui Horațiu Moldovan (25 de ani). In minutul 25 al meciului Rapid - FCU Craiova, Dragoș Albu a prins un șut formidabil din afara careului, cu care a reușit sa il invinga pe Horațiu Moldovan.…

