Rocsana Marcu a reușit sa vanda in Dubai doua apartamente de lux, fiecare in valoare de 2.500.000 de euro. Se mandrește cu munca ei ca agent imobiliar. In urma cu ani de zile, Rocsana Marcu a renunțat la televiziune, ea lucra ca prezentatoare la Antena Stars. S-a mutat in Marea Britanie, in Londra, unde a lucrat ca agent imobiliar. Avand o noua oportunitate, ea a renunțat și la viața in Anglia și s-a mutat in Dubai. Acum e agent imobiliar in Emiratele Arabe Unite și anunța ca a vand doua apartamente de lux fiecare in valoare de 2.500.000 de euro. Ciao scrie ca, la o astfel de casa vanduta, vedeta…