Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania. In aceasta țara au fost emise alerte meteo de fenomene extreme. Agenția Meteorologica spaniola a emis Cod galben, portocaliu și roșu de canicula. Codurile sunt valabile pentru aproape toata țara, cu excepția zonei de nord (Galicia și Cantabria). Miercuri Cod portocaliu de canicula (cu temperaturi in jur de 40ºC) pentru Andalucia, Aragon (plus furtuna), Castilla la Mancha, Cataluna, Extremadura Cod galben de canicula (cu temperaturi in jur de 38ºC) – anunțat pentru Insulele Baleare, Castilla y Leon (plus furtuna)Comunitatea…