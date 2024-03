„Aurul lichid”, cel mai furat produs în multe dintre supermarketurile spaniole Bande organizate de hoti fura uleiul pentru a-l revinde ulterior, potrivit lui Ruben Navarro, seful lantului de supermarketuri Tu Super, care opereaza 30 de magazine in regiunea spaniola Andalucia. „Uleiul de masline a devenit un produs ideal pentru ei „, spune el. Este al doilea cel mai furat produs din toate supermarketurile din Spania, imediat dupa bauturile spirtoase. Sunca Iberico se afla pe locul al treilea pe lista din sondaj. Un litru de ulei extravirgin de inalta calitate, care costa mai putin de 5 euro in urma cu patru ani, ajunge acum la 14 euro. Spania este cel mai mare producator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

