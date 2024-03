Stiri pe aceeasi tema

- ”Au fost depuse astazi sase oferte pentru proiectarea () a 4 noi peste ”, anunta, luni, directorul CNAIR, Cristin Pistol. Acesta anunta ca podurile sunt: – Pod (RO) – (MD); – Pod nou (RO) – (MD); – Pod (RO) – (MD); – Pod (RO) – (MD) Cei 6 ofertanti sunt: 1. Asocierea RUTIER CONEX XXI S.R.L. (LIDER)…

- Ministerul Economiei va lansa o noua ediție a programului "Femei antreprenor", care incurajeaza femeile sa iși lanseze propriile faceri prin acordarea de finanțari nerambursabile de la bugetul de stat, informeaza Rador Radio Romania. Granturile vor fi in valoare maxima de 200.000 de pe firma și vor…

- Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța ca Studiul de Fezabilitate pentru sectorul de autostrada Cristian – Codlea a fost avizat, investiția depașind 743 de milioane de lei, fara TVA. Am avizat, astazi, in CTE (Consiliul Tehnico-Economic) al CNAIR Studiul de Fezabilitate pentru sectorul…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunța faptul ca s-a semnat Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru a incepe lucrarile de modernizare a Transfagarașanului. Investiția se ridica la 8,4 milioane de lei și trebuie sa fie gata in 12 luni. ”Inca un pas important pentru modernizarea…

- ”Inca un pas important pentru modernizarea Transfagarasanului! Am semnat astazi Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate – documentatia de avizare a lucrarilor de interventii – pentru sectorul DN 7 C cuprins intre km 104+000 si km 130+800”, a scris, marti, pe Facebook, Cristian Pistol.…

- ”Consiliul Judetean Iasi sustine neconditionat CNAIR pentru constructia A8! In cadrul intalnirii pe care am avut-o astazi cu presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, am agreat metoda de colaborare dintre institutiile noastre pentru derularea etapelor premergatoare avizarii Studiului de Fezabilitate necesar…

- ”Firma SPECIALIST CONSULTING SRL a castigat contractului pentru elaborare Studiului de Fezabilitate necesar construirii celor doua noduri rutiere de descarcare de pe Drumul Expres Craiova – Pitesti (DX12) pe DN65 (Colonesti), judetul Olt si DJ659 (Suseni), judetul Arges. Contractul are o valoare de…

- Contractul pentru proiectarea și execuția primului lot al Autostrazii Unirii (A 8) ,,va fi semnat in scurt timp, dupa reevaluarea ofertelor" anunța directorul CNAIR, Cristian Pistol. Este un anunț care nu refecta, totuși situația reala avand in vedere contestația Strabag admisa la CNSC și contestația…