Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei inițiaza o noua ediție a programului Femeia Antreprenor, oferind finanțari nerambursabile și actualizand criteriile de evaluare pentru a sprijini antreprenoarele. The post PROGRAME GUVERNAMENTALE Ministerul economiei inițiaza o ediție noua a programului Femeia Antreprenor. first…

- Pe site-ul ministerului Economiei au fost postate, in consultare publica, documentele aferente programului de finanțare Femeia Antreprenor 2024. Propunerile și sugestiile de imbunatațire ale programului pot fi transmise pana in data de 12 martie la adresele de email: [email protected] si [email protected]…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca Executivul a aprobat bugetul Administratiei Fondului de Mediu: "Este un buget extrem de ambitios". El anunta si deblocarea programului Casa Verde panouri fotovoltaice 2023: "Speram ca vineri sa avem intreaga lista a beneficiarilor", potrivit stiripesurse.ro.Aproape…

- Un numar de 27 de microbuze electrice au fost achiziționate de catre Consiliul Județean Gorj pentru școlile din mediul rural din județ. In data de 12 februarie va fi semnat contractul de achiziție cu firma care a fost selectata in urma licitației. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj,…

- Potrivit primarului Ioan Turc și aqua park-ul pe care municipalitatea il amenajeaza in zona Mecanica urmeaza sa inghita sume importante de la bugetul local, acesta putand fi finanțat din bani europeni doar in proporție de 50%. In cadrul conferinței de presa de ieri, primarul Ioan Turc a precizat ca…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, sustine, miercuri, o conferinta de presa in cadrul careia va prezenta detalii despre lansarea unui nou program, precum si despre bugetul alocat initiativelor de mediu pe anul 2024, potrivit Agerpres.Potrivit ministerului de resort, oficialul…

- Sunt 49 de companii care au depus proiecte pentru a accesa fonduri prin programul INVESTALIM. Bugetul total al programului este de 590 milioane de euro pe patru ani, dar in prima sesiune s-au depus proiecte care au solicitat in total peste 600 milioane eu

- Proiectele de dezvoltare locala prin implementarea programului LEADER vor continua sa fie finanțate din bugetul de stat. Condițiile de acordare a subvențiilor in avans in cadrul Programului LEADER au fost ajustate la noile prevederi legale. In acest sens, Executivul a aprobat modificarile la Regulamentul…